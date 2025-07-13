В США рассекретят документы администрации Байдена о внутреннем экстремизме

Глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что в скором времени будут рассекречены документы администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена, которые свидетельствуют о злоупотреблении методами борьбы с якобы имевшими место внутренними экстремистами. Ее слова приводит ТАСС.

«Очень скоро будут рассекречены и обнародованы документы о том, как в первый день администрации Байдена 21 января 2021 года его помощник по национальной безопасности выпустил служебную записку, фактически заложившую основу для преследований в отношении тех, кого они считали опасными внутренними экстремистами», - подчеркнула она.

Габбард уточнила, что к данной категории, в частности, отнесли противников ограничений периода пандемии COVID-19, родителей, которые боялись, что их детей насильно вакцинируют в школах, а также людей, несогласных с действиями властей.

По словам главы Нацразведки, затем этот термин использовался, чтобы вынуждать технологические компании ограничивать свободу слова американцев и оправдывать это борьбой с внутренними экстремистами.

До этого стало известно, что генпрокурор США Пэм Бонди изучает, не было ли мошенничества на выборах 2020 года. По словам американского лидера Дональда Трампа, они были мошенническими и украденными. Кроме того, глава Белого дома считает, что попытки «сделать то же самое» предпринимались и в 2024 году.

12 июля министр юстиции США Памела Джо Бонди уволила 20 сотрудников, которые были причастны к расследованиям в отношении президента страны. Среди уволенных есть как прокуроры, так и помощники, при этом утверждается, что они не играли ключевой роли в судебных разбирательствах.

Ранее в США заявили о расследовании в отношении экс-глав ЦРУ и ФБР.