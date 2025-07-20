Германии предсказали дефицит электроэнергии

Bild: переход на зеленую энергетику может привести к дефициту энергии в Германии

Министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе выразила сомнения в успешности планируемого к 2038 году «зеленого перехода» и отказа от угольных электростанций. Об этом пишет Bild.

На фоне постоянного роста потребления электричества из-за замены традиционных автомобилей электромобилями Германии может грозить дефицит электроэнергии, говорится в публикации. По словам генерального директора BMW Оливера Ципсе, к замене всех машин на электромобили энергосистема Германии будет готова только через 30-40 лет. Но даже без этого, согласно прогнозам, потребление электричества в стране уже через пять лет вырастет на 45%.

В этих условиях компенсация перехода на возобновляемые источники энергии с учетом настолько существенного роста потребностей в электричестве может оказаться слишком затратной. Поэтому Райхе заявила о необходимости внесения корректив в энергетическую политику Германии и возведения большего числа газовых электростанций.

«Развитие возобновляемых источников энергии должно теперь теснее координироваться с расширением электросетей, что позволит сэкономить деньги для предприятий и потребителей», — сказала она.

До этого сообщалось, что солнечная энергия впервые заняла первое место в энергобалансе ЕС. На солнечные батареи пришлось 22,1% выработанной на территории объединения электроэнергии.

Ранее издание Bild писало, что Евросоюз тайно готовит запрет бензиновых авто.