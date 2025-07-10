Солнечная энергия впервые обогнала атомную и ветровую в энергобалансе ЕС

Солнечная энергия в июне 2025 года впервые заняла первое место в энергетическом балансе Евросоюза. Об этом пишет Reuters.

На солнечные батареи пришлось 22,1% выработанной на территории объединения электроэнергии. Еще 21,8% электричества произвели АЭС и 15,8% — ветровые электростанции. При этом доля угольных электростанций сократилась до 6%, что на 28% меньше, чем в июне 2024 года.

Из-за благоприятной погоды производство солнечной энергии в ЕС резко возросло. Также это связано с непрерывным возведением солнечных электростанций. В июне 2025 года 13 стран Евросоюза, в том числе Германия, Испания и Нидерланды, достигли максимальных объемов производства солнечной энергии за свою историю. При этом рост производства солнечной энергии происходит именнов те периоды, когда потребность в ней возрастает из-за жары и активной работы кондиционеров.

До этого президент России Владимир Путин назвал энергобаланс РФ одним из самых зеленых в мире.

Он добавил, что российские власти намерены и дальше укреплять энергетическую систему страны, которая вошла в период активного развития технологий и перевооружения.

Ранее глава «Роснефти» заявил о неспособности компаний «зеленой» экономики достичь целей в срок.