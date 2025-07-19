На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС втайне начал готовить запрет бензиновых автомобилей

Bild: Евросоюз тайно готовит запрет бензиновых авто с 2030 года
true
true
true
close
Parilov/Shutterstock/FOTODOM

Власти Европейского союза (ЕС) втайне разрабатывают план по запрету приобретения бензиновых автомобилей компаниями и крупными фирмами, занимающимися прокатом автотранспорта, начиная с 2030 года. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники в Брюсселе.

«Начиная с 2030 года, таким компаниям, как Sixt или Europcar, а также крупным корпорациям будет разрешено приобретать только электромобили», — сообщает издание.

Источники Bild уточнили, что данная инициатива может затронуть до 60% от общего объема продаж новых автомобилей в странах ЕС. По словам источников, работа над соответствующим законопроектом уже ведется, однако официальные комментарии по этому вопросу будут предоставлены позднее.

По данным ежемесячного отчета, опубликованного Ассоциацией европейских автопроизводителей (ACEA), в апреле текущего года объем продаж электромобилей Tesla в странах Европейского союза (ЕС) снизился до 5475 единиц, что на 52,6% меньше по сравнению с показателями за аналогичный период предыдущего года.

Ранее автоэксперт оценил идею ввести новые номера для электромобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами