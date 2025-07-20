В Госдуме предложили запретить пропаганду расчеловечивания

Депутаты Государственной думы разрабатывают законопроект, который предполагает запрет на распространение информации, пропагандирующей идеологию расчеловечивания среди детей. Об этом РИА Новости сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

«Мы видим, насколько сейчас аккуратно через различные группы в соцсетях вползает идеология отказа от человеческой идентичности, которую продвигают через наших детей», — сказала парламентарий.

Она считает, что такая пропаганда заставляет детей отказываться от человеческой идентичности и вместе с этим — от юридических и природных законов.

Буцкая пояснила, что речь идет о пропаганде отказа от биологической и бытовой принадлежности человека. Под пропаганду расчеловечивания не попадают детские игры, спектакли, утренники, кино- и телевизионные фильмы и другие творческие постановочные мероприятия с участием детей, предполагающие в силу соответствующего сценария или сюжета сказки либо литературного произведения временное перевоплощение детей в образе, отличающемся от человеческого.

До этого детский психолог Наталья Наумова рассказала «Газете.Ru», что мода на квадроберство среди детей прошла, так как движение больше не является трендом.

Ранее депутат Останина ответила на просьбу запретить фембоев.