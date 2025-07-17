В Норвегии рассказали, как Путин может принудить Зеленского к переговорам

Steigan: Путин может принудить Зеленского к переговорам решением о наступлении

Президент России Владимир Путин способен одержать верх над Украиной за несколько недель и заставить ее лидера Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров. Такую оценку дает норвежское издание Steigan.

По мнению авторов материала, ВС РФ могут «в любой момент окружить Киев». Владимир Путин может дать зеленый свет к наступлению, что приведет к поражению Украины за несколько недель, говорится в тексте.

Президент России может принудить Зеленского, заговорившего об ударах дальнобойным оружием по Москве, к переговорам, указывает Steigan.

До этого газета The Hill писала, что Россия нанесла очередной масштабный удар по Украине, несмотря на ультиматум президента США Дональда Трампа о необходимости урегулирования конфликта за 50 дней. По оценке издания, в Кремле в целом «проигнорировали эту угрозу» Трампа. Газета сослалась на заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что президент США выдвинул «театральный ультиматум».

Ранее эксперт заявил, что Трамп извлекает выгоду из положения Украины.