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Светлана Ходченкова попала в базу «Миротворца»

Актрису Ходченкову внесли в базу украинского «Миротворца»
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РИА Новости

Российская актриса Светлана Ходченкова попала в базу украинского сайте «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы ресурса обвинили актрису в нарушении границы Украины с целью проникновения в Крым. Также владельцы портала заявили, что Ходченкова принимала участие в «попытках оккупации республики» и занималась незаконной коммерческой деятельностью на полуострове.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На портале публикуют личные данные всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. В том числе в базу данных попадают журналисты и артисты, по какой-либо причине вызвавшие недовольство у ее авторов.

28 июня российский режиссер Сарик Андреасян был внесен в базу украинского «Миротворца». Владельцы портала утверждали, что он принимал участие в «информационной провокации России против Украины». Также сообщалось, что режиссер попал в список за якобы сознательное нарушение границ Украины и незаконную деятельность на территории Крыма.

Ранее Влад Бумага попал в базу «Миротворца» за вопрос Путину.

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