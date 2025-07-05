Светлана Ходченкова попала в базу «Миротворца»

Российская актриса Светлана Ходченкова попала в базу украинского сайте «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы ресурса обвинили актрису в нарушении границы Украины с целью проникновения в Крым. Также владельцы портала заявили, что Ходченкова принимала участие в «попытках оккупации республики» и занималась незаконной коммерческой деятельностью на полуострове.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На портале публикуют личные данные всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. В том числе в базу данных попадают журналисты и артисты, по какой-либо причине вызвавшие недовольство у ее авторов.

28 июня российский режиссер Сарик Андреасян был внесен в базу украинского «Миротворца». Владельцы портала утверждали, что он принимал участие в «информационной провокации России против Украины». Также сообщалось, что режиссер попал в список за якобы сознательное нарушение границ Украины и незаконную деятельность на территории Крыма.

Ранее Влад Бумага попал в базу «Миротворца» за вопрос Путину.