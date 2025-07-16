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Известный российский актер попал в базу «Миротворца»

Сергея Гармаша внесли в базу «Миротворца»
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Telegram-канал Владимир Сальдо

Народный артист России Сергей Гармаш с 2022 года внесен в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец», сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, актер попал в базу сайта, за якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также нарушение ее границ с целью проникновения в Крым. Также сообщается, что Гармаш является «пособником российских военных преступников и оккупантов» и «соучастником преступлений российской власти против Украины и ее жителей».

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в своем Telegram-канале, что актер привез в регион гуманитарную помощь, и помог обновить классы в Генической санаторной школе-интернате. Сам актер родом из Херсона, уточнил глава региона.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На портале публикуют личные данные всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. В том числе в базу данных попадают журналисты и артисты, по какой-либо причине вызвавшие недовольство у ее авторов.

16 июня певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) и актриса Чулпан Хаматова попали в базу «Миротворца». На сайте отмечается, что Земфира внесена в «Миротворец» за «отрицание российской агрессии» и манипуляции общественно значимой информацией. В свою очередь, Хаматова попала в базу за нарушение украинской границы при поездке в Крым, а также за попытки признать российский статус республики.

Ранее Ранее актер Михаил Ефремов попал в базу «Миротворца», пока сидел.

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