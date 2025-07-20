В Раде объяснили назначение Умерова в Совбез Украины

Депутат Рады Костенко: Умерова назначили в Совбез Украины для переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), чтобы дать ему статус для дальнейших переговоров с Россией. Такое мнение высказал в интервью украинскому радио NV секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, должность связана с дальнейшей сферой занятий Умерова.

«Я думаю, ему (Умерову. — «Газета.Ru») таким образом дали статус для того, чтобы он дальше занимался переговорами, чтобы это не был просто человек без должности», — заявил парламентарий.

На этой неделе на посту главы минобороны Умерова сменил экс-премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. На новом посту политик пообещал обеспечить всех военнослужащих, увеличить производство оружия до 40-50% и наладить работу оборонного ведомства.

Проект о назначении Шмыгаля на пост главы министерства обороны в Раду внес Зеленский. Изначально украинские инсайдеры прочили Умерова на должность посла Украины в США, но депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Вашингтон не согласовал его кандидатуру.

Ранее СМИ раскрыли цель перестановок Зеленского во власти на Украине.