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В Германии связали разворот Трампа в сторону Украины со стараниями Мерца

В МИД ФРГ объяснили разворот Трампа в сторону Украины усилиями Мерца
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Nadja Wohlleben/Reuters

Решение американского президента Дональда Трампа продолжать военную поддержку Украины связано с усилиями канцлера ФРГ Фридриха Мерца, сообщил в интервью Bild глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль.

Дипломат подчеркнул, что вся Европа поддерживает Киев. А канцлер Германии «ясно дал понять» Трампу в Овальном кабинете, в личных беседах на саммите G7 («Большой семерки», включающей США, Канаду, Германию, Великобританию, Францию, Италию и Японию) и по время общения по телефону, «что США сейчас нужны».

«Мы можем радоваться, что канцлер выстроил такие разумные отношения с президентом США и что голос Германии снова слышен в Вашингтоне», — заключил Вадефуль.

На прошлой неделе Трамп спросил президента Владимира Зеленского, почему ВСУ не ударили по Москве. Тот ответил, что мог бы, если бы США предоставили Украине оружие. Как пишет The Washington Post, лидер США призвал украинского коллегу усилить давление не только на Москву, но и на Санкт-Петербург. До этого Трамп пообещал начать поставки оружия Киеву на деньги европейских стран. Среди обещаемого оружия — ракетные комплексы Patriot. Американский политик даже рассматривал вариант отправки Киеву крылатых ракет Tomahawk.

Ранее Мерц заявил, что Украина скоро получит дальнобойное оружие.

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