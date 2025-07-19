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Власти Бразилии ответят «ближайшему окружению» Трампа на «недопустимые» действия США

Metrópoles: в Бразилии ограничат въезд чиновникам США в качестве ответной меры
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Matias Delacroix/AP

Администрация бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы намерена ограничить въезд в страну представителям руководства США. Об этом пишет Metrópoles.

По словам источника газеты, власти республики хотят в ответ на аннулирование Белым домом виз судей Федерального верховного суда (STF) Бразилии ввести визовые ограничения, которые затронут членов «ближайшего окружения» президента Дональда Трампа. Также в латиноамериканской стране рассматривают возможность приостановить действие виз глав ведущих технологических компаний США.

До этого американские власти прибегли к визовым ограничениям в отношении членов STF из-за судебного процесса над бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Его обвиняют в попытке госпереворота. Действующий лидер республики счел действия Соединенных Штатов вмешательством во внутренние дела Бразилии и назвал их недопустимыми.

Ранее появились подробности госпереворота, который готовил Болсонару.

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