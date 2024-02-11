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Стали известны подробности госпереворота, который готовил экс-президент Бразилии

FT: полиция раскрыла детали госпереворота, который готовил экс-лидер Бразилии

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Adriano Machado/Reuters

Сотрудники полиции Бразилии раскрыли детали госпереворота, который готовил экс-президент страны Жаир Болсонару. «Анатомии заговора» посвящена статья в газете Financial Times.

По информации правоохранителей, которую публикует издание, заговорщики стремились не допустить вступления в должность Лулы да Силвы. Среди сторонников госпереворота оказались командующий в то время флотом Альмир Гарнье и генерал Эстевама Теофило.

До этого бывшего президента Бразилии заподозрили в подготовке госпереворота. Тысячи его сторонников вышли на улицы 8 января 2023 года после победы Лулы да Силвы на президентских выборах. По информации El Pais, экс-главе государства запретили покидать Бразилию, пока продолжается расследование.

Кроме этого, Болсонару обвиняют в намерении присвоить драгоценности, которые ему подарила королевская семья Саудовской Аравии во время нахождения на должности президента.

Ранее в Бразилии спрогнозировали арест экс-президента.

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