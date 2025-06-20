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Путин поручил подготовить стратегию развития креативной экономики

Путин призвал кабмин готовить стратегию развития креативной экономики
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Иван Секретарев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить долгосрочную стратегию и федеральный проект по развитию креативной экономики. Об этом он заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент заявил, что в текущем году вступил в силу федеральный закон, формирующий правовую базу для развития креативных индустрий. До конца года 70 российских регионов приступят к внедрению стандартов развития данного сегмента экономики и социальной сферы, а также к созданию необходимой инфраструктуры.

«Чтобы сделать такую работу более основательной, системной, прошу правительство вместе с субъектами Федерации подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики, а также подумать о запуске федерального проекта на этот счет», — сказал российский лидер.

20 июня Владимир Путин участвует в пленарном заседании ПМЭФ-2025. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин планирует дать оценку текущей международной обстановке и рассказать о состоянии российской и мировой экономики. В Кремле отметили, что выступление президента на пленарной сессии ПМЭФ будет носить «объемный» характер. «Газета.Ru» ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Путина и его ответов на вопросы модератора.

Ранее Путин рассказал о решении проблемы социального неравенства.

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ПМЭФ – 2025
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