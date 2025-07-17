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Эксперт объяснил, почему Еврокомиссия предлагает увеличить бюджет ЕС

Политолог Рар: ЕК предлагает увеличить бюджет ради милитаризации ЕС
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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейская комиссия (ЕК) требует увеличения бюджета в первую очередь для милитаризации Евросоюза, которую она хочет проводить самостоятельно и контролировать. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар. На Германию, которая высказалась против, Брюссель будет оказывать давление, считает он.

»[Глава ЕК Урсула] фон дер Ляйен сейчас попробует заручиться поддержкой более покладистых стран, в частности Бельгии, Швеции, Дании, прибалтийских государств. Впрочем, ни у кого нет денег на оплату новой европейской бюрократии, поэтому эта идея, скорее всего, потерпит крах», — спрогнозировал эксперт.

Впрочем, он допускает, что Берлин может изменить свою позицию, если ряд других европейских стран пообещают дать Брюсселю новые деньги.

17 июля власти Германии заявили, что выступают против предложения ЕК увеличить бюджет Евросоюза.

По мнению Берлина, в настоящее время ЕС должен повысить конкурентоспособность и быть готовым к обороне, а Европе необходимо быть способной действовать на глобальном уровне. Поэтому, в условиях, когда все государства — члены Евросоюза прилагают значительные усилия по консолидации национальных бюджетов, ФРГ не может поддержать предложение Еврокомиссии.

Ранее в Госдуме назвали главное препятствие для ЕС в подготовке к конфликту с РФ.

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