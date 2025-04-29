На Украине признали Порошенко лицом с подмоченной репутацией

Национальный банк Украины признал бывшего президента страны Петра Порошенко «лицом с небезупречной репутацией». Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков (признан в РФ иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью изданию «Укррудпром».

Термин «лицо с небезупречной репутацией» является техническим и позволяет НБУ принять меры по установлению контроля над банковскими учреждениями, в которых является акционером Порошенко. По словам Новикова, украинское законодательство не требует признания репутации лица «небезупречной» после президентского указа о санкциях, а потому он считает проявление такой инициативы со стороны НБУ признаком того, что этот институт и его глава Андрей Пышный участвуют в «политическом преследовании» Порошенко.

До этого жена Порошенко подала иск о разделе имущества на фоне санкций и уголовного дела.

На фоне судебного разбирательства действуют бессрочные санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале 2025 года. Под ограничения попали Петр Порошенко, украинские олигархи Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), Константин Жеваго, бизнесмен Геннадий Боголюбов, а также экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Как сообщает «Украинская правда», санкции против Порошенко связаны с уголовным делом о государственной измене. Экс-президенту инкриминируют организацию закупок угля для компании «Центрэнерго» с территорий ДНР и ЛНР, участие в создании пророссийской «Партии регионов», работу в правительстве Виктора Януковича и сотрудничество с РФ через активы — липецкую фабрику «Рошен» и крымский «Севморзавод».

Ранее Порошенко заявил о зависимости будущего Европы от Украины.