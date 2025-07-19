Кличко обрушился с критикой на Зеленского

Кличко: у Зеленского нет контактов с местными властями на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не поддерживает контакт с органами самоуправления. Об этом в интервью немецкому телеканалу NTV заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он признался, что ему неприятно говорить на тему контактов с Зеленским.

«У меня есть контакт со всеми, но Зеленский, к сожалению, не поддерживает контакта с органами самоуправления, в том числе с мэром столицы. Это неумно», — сказал Кличков.

До этого Кличко рассказывал, что украинские власти ведут тайную слежку за представителями киевской городской администрации. В связи с этим он задался вопросом, живут ли украинцы в полицейском государстве.

В мае бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович назвал правление Зеленского «единоличной диктатурой». Он рассказал, что президент Украины также планирует ввести санкции против мэра Киева Виталия Кличко и экс-главы офиса президента Андрея Богдана.

Ранее Кличко признал, что Украине придется отказаться от территорий.