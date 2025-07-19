Посол оценил состояние двусторонних отношений РФ и Мальты

Двусторонние отношения РФ и Мальты, которая следует антироссийскому курсу Европейского союза (ЕС), находятся на минимальном уровне за всю историю. Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявил посол Москвы в островном государстве Андрей Лопухов.

Он обратил внимание, что Валлетта в течение последних трех лет поддержала практически все направленные против Москвы ограничительные меры и резолюции, которые продвигал Брюссель.

При этом, по словам дипломата, РФ не теряет надежду на улучшение отношений с Мальтой в дальнейшем. Лопухов пояснил, что точек соприкосновения между двумя государствами всегда было больше, чем причин для разрыва связей.

«Мы убеждены, что насчитывающая не один век история взаимодействия наших народов, насыщенная яркими событиями, дружескими контактами и взаимным уважением, не может быть предана забвению по чьей-то установке извне. Люди помнят. Люди отличают истину от пропаганды. Мы продолжаем работать с мальтийским обществом, с академическими и культурными кругами, с молодежью», — подчеркнул посол.

Он выразил уверенность, что в будущем основой для восстановления диалога между Валлеттой и Москвой станут именно человеческие связи.

Также в ходе беседы с журналистами Лопухов обратил внимание, что Мальта никаким образом не участвует в поставках оружия на Украину. Как он сказал, островное государство отказалось даже от символического участия в данном процессе.

Ранее официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой обнулили визу для участия в мероприятии ОБСЕ на Мальте.