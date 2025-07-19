Российский посол заявил, что Мальта не поставляет оружие на Украину

Посол РФ Лопухов: Мальта даже символически не поставляет оружие на Украину

Мальта, которая является страной — членом Европейского союза (ЕС), никаким образом не участвует в поставках оружия на Украину. Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявил посол РФ в островном государстве Андрей Лопухов.

По его словам, Мальта наравне с другими странами ЕС участвует в выработке общей политики регионального содружества. В том числе это касается формирования позиции по вопросам обороны и безопасности.

«Но [островное государство] делает это с рядом оговорок. Что касается Украины, то Валлетта ограничивается исключительно гуманитарной поддержкой, отказавшись от поставок вооружений — даже символических», — отметил дипломат.

19 июля РФ и Мальта отмечают 58-летие установления дипломатических отношений между двумя государствами.

17 июля канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Украина в скором времени получит системы вооружения дальнего действия, произведенные в сотрудничестве с немецкой и британской промышленностью. Как сказал глава правительства ФРГ, это произойдет «в течение ближайших недель и месяцев».

Ранее на Украине раскрыли, какая доля используемого армией оружия производится внутри страны.