Трамп подписал законопроект, закладывающий нормативную базу для стейблкоинов

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект под названием Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов — криптовалюты, привязанной к стоимости американского доллара. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

«Трамп подписал <....> исторический акт, который проложит путь для того, чтобы США возглавили мировую революцию цифровой валюты», — говорится в заявлении.

18 июля журналисты РИА Новости сообщили, что американский конгресс одобрил три законопроекта, регулирующих рынок цифровых финансовых активов в США. Голосование состоялось во исполнение предвыборных обещаний действующего президента, который выступает в поддержку криптовалютной индустрии.

Один из законопроектов — Genius Act. Он был одобрен сенатом США и направлен на подпись Трампу. При этом двум другим законопроектам — Clarity Act и Anti-CBDC Act — еще предстоит получить одобрение верхней палаты американского парламента. Первый документ предполагает передачу регуляторных функций от комиссии по ценным бумагам, занимающей жесткую позицию по отношению к криптовалютам, к комиссии по торговле товарными фьючерсами. Другой документ предполагает введение запрета на выпуск Федеральной резервной системой собственной цифровой валюты.

Ранее Трамп раскритиковал Байдена за борьбу с индустрией криптовалют.