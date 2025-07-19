США приняли решение избавиться от украинского лидера Владимира Зеленского, поскольку это поможет завершению конфликта. Об этом в соцсети X заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Похоже, что Вашингтон уже решил, что для завершения конфликта нужно избавиться от Зеленского», — подчеркнул он.

США могут силой сместить Владимира Зеленского с поста президента Украины, заявил журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники. По его данным, украинский лидер находится «в списке на изгнание», занять его место может экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Перестановки, как утверждает Херш, ожидаются в течение нескольких месяцев. Официально эту информацию не подтверждали ни в Вашингтоне, ни в Киеве, однако опросы показывают: Залужный на Украине популярнее Зеленского.

При этом, как считает журналист, экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, сейчас занимающий пост посла страны в Великобритании, может вскоре сменить Владимира Зеленского на посту президента Украины

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