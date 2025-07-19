Новый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу

Новый 18-й пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу

Новый 18-й пакет санкционных мер Евросоюза (ЕС) против России вступил в силу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Совета ЕС, опубликованное в «Официальном журнале ЕС».

В пакет вошли снижение цены на российскую нефть до 47,6$ за баррель, санкции против 105 танкеров, запрет на транзакции, связанные с «Северными потоками», внесение в черный список еще 22 банков и полный запрет финансовых операций ЕС с российскими финансовыми организациями под санкциями. Кроме того, введены экспортные ограничения и расширен черный список физических и юридических лиц.

«Запретительные меры вступают в силу с момента публикации», — сказано в постановлении.

18 июля Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций, в котором ключевым элементом стал новый потолок цены на российскую нефть.

Как заявил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов, потери российского бюджета от новых нефтяных санкций ЕС могут составить $5-7 млрд.

Ранее в Госдуме предупредили Евросоюз об ответном ударе по экономике.