Экономист оценил потери российского бюджета от нефтяных санкций ЕС

Потери российского бюджета от новых нефтяных санкций ЕС могут составить $5-7 млрд, оценил для «Газеты.Ru» кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов.

«Снижение потолка цен до $47,6 за баррель — мера скорее символическая: российская нефть уже продается с дисконтом, и остается очень востребованной. Россия имеет гибкую логистику, диверсифицированных покупателей и опыт адаптации. Потери бюджета возможны — до $5–7 млрд в год, но они компенсируются за счет укрепления торговых связей в Азии, переработки внутри страны и увеличения налоговых сборов. Для граждан это не несет немедленных последствий. В долгосрочной перспективе главная задача — развитие внутреннего спроса и технологическая независимость нефтесектора», — отметил Севостьянов.

$7 млрд — это более 548 млрд рублей по курсу на 18 июля.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

18 июля ЕС утвердил новый 18-й пакет санкций против России. Одним из ключевых пунктов стало снижение потолка цен на российскую нефть. Кроме того, под ограничения попал индийский НПЗ, в котором «Роснефти» принадлежит 49%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о 18-м пакете санкций ЕС.