На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист оценил потери российского бюджета от нефтяных санкций ЕС

Экономист Севостьянов оценил в $5-7 млрд потери бюджета РФ от нефтяных санкций ЕС
true
true
true
close
Shutterstock

Потери российского бюджета от новых нефтяных санкций ЕС могут составить $5-7 млрд, оценил для «Газеты.Ru» кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов.

«Снижение потолка цен до $47,6 за баррель — мера скорее символическая: российская нефть уже продается с дисконтом, и остается очень востребованной. Россия имеет гибкую логистику, диверсифицированных покупателей и опыт адаптации. Потери бюджета возможны — до $5–7 млрд в год, но они компенсируются за счет укрепления торговых связей в Азии, переработки внутри страны и увеличения налоговых сборов. Для граждан это не несет немедленных последствий. В долгосрочной перспективе главная задача — развитие внутреннего спроса и технологическая независимость нефтесектора», — отметил Севостьянов.

$7 млрд — это более 548 млрд рублей по курсу на 18 июля.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

18 июля ЕС утвердил новый 18-й пакет санкций против России. Одним из ключевых пунктов стало снижение потолка цен на российскую нефть. Кроме того, под ограничения попал индийский НПЗ, в котором «Роснефти» принадлежит 49%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о 18-м пакете санкций ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами