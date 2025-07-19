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Минюсту США передали отчет о фейках о вмешательстве РФ в американские выборы

Габбард направила в минюст США материалы о фейках о вмешательстве РФ в выборы
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Mattie Neretin/Global Look Press

Директор национальной разведки США Тулси Габбард направила в министерство юстиции материалы, касающиеся фальсификации данных о вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году. Об этом она рассказала в ходе интервью для телеканала Fox News.

«Я передаю все эти документы, которые у нас есть, которые мы нашли и раскрыли, в министерство юстиции для дальнейшего расследования, привлечения к ответственности и принятия мер», — сказала Габбард.

18 июля директор национальной разведки США опубликовала на своей странице в социальной сети X пост, в котором говорится, что обвинения о вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году были сфабрикованы администрацией бывшего президента страны Барака Обамы.

По ее словам, за несколько месяцев до выборов американская разведка была уверена, что Москва не планирует и не имеет возможности вмешаться в выборы. Но после того, как победу одержал Дональд Трамп, администрация Барака Обамы потребовала создать новый доклад с противоречащими прежним оценкам данными. Габбард уточнила, что на этом фоне ключевой вывод о том, что РФ никак не повлияла на выборы в США, был изъят и засекречен.

Ранее в ЦРУ назвали политически мотивированным отчет о вмешательстве РФ в выборы в США.

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