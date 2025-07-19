В Европе признали, что даже с новыми санкциями не могут повлиять на Россию

Parisien: у Европы даже с новыми санкциями нет рычагов давления на Россию

У Европы нет таких рычагов давления на Россию, которые действительно могли бы повлиять на Москву, санкции против РФ не обеспечили падение российской экономики. Об этом пишет французская газета Le Parisien.

«(Россия – «Газета.Ru») реорганизовалась, ведя торговлю и обмен с крупными развивающимися странами, которые по разным причинам не желают применять западные санкции», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, принятые ранее пакеты санкций против России так и не смогли обеспечить «крах» экономики РФ, о котором говорили на Западе.

Новый 18-й пакет санкционных мер Евросоюза против России вступил в силу 19 июля. В него вошли снижение цены на российскую нефть до 47,6$ за баррель, санкции против 105 танкеров, запрет на транзакции, связанные с «Северными потоками», внесение в черный список еще 22 банков и полный запрет финансовых операций ЕС с российскими финансовыми организациями под санкциями.

Ранее сообщалось, что под санкции ЕС попали десятки российских банков.