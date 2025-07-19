Под санкции ЕС попали десятки российских банков

Евросоюз ввел санкции в отношении 22 российских банков, говорится в заявлении альянса.

Согласно документу, под ограничения со стороны ЕС попали Т-банк, Сургутнефтегазбанк, банк «Санкт-Петербург». Также под ограничения попали банк «ЦентроКредит», Меткомбанк, Севергазбанк, Генбанк, Быстробанк, Энерготрансбанк, Татсоцбанк, банк «Финам», банк «Зенит», Ozon Банк, и другие. Со всеми этими организациями запрещены любые транзакции.

Данный запрет распространен на 23 банка, которые ранее были отключены от SWIFT.

Кроме того, ЕС ввел санкции в отношении ректора Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Владимира Курьянова.

Также Евросоюз ввел санкции против режиссера Карена Шахназарова.

Новый 18-й пакет санкционных мер Евросоюза против России вступил в силу 19 июля. В него вошли снижение цены на российскую нефть до 47,6$ за баррель, санкции против 105 танкеров, запрет на транзакции, связанные с «Северными потоками», внесение в черный список еще 22 банков и полный запрет финансовых операций ЕС с российскими финансовыми организациями под санкциями.

Ранее в Госдуме предупредили Евросоюз об ответном ударе по экономике.