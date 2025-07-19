В Британии объяснили, почему Трамп не введет санкции против России

FT: Трамп вряд ли введет санкции против России после истечения срока ультиматума

Президент США Дональд Трамп вряд ли введет обещанные им санкции против России по истечении 50-дневного срока. Об этом пишет газета Financial Times.

«Не стоит слишком доверять угрозе Трампа наложить высокие пошлины на Россию и вторичные санкции против потребителей ее нефти и газа через 50 дней», — говорится в сообщении издания.

Сама инициатива давления на Россию, говорится в материале, может навредить самим США, поскольку может повлиять на торговые отношения Вашингтона с другими странами.

Трамп пообещал ввести пошлины до 100% на импорт из стран, торгующих с Россией, если в ближайшие 50 дней не будет прогресса по Украине. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Несмотря на громкое заявление, реакция европейских столиц и атмосфера в Вашингтоне ярко отражают разочарование.

При этом замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что стратегические цели Запада по истощению и развалу России полностью провалились по всем направлениям.

Ранее в США заявили, что Россия за 50 дней только укрепит свою переговорную позицию.