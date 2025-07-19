Евросоюз расширил санкции против Белоруссии

Евросоюз включил в санкционный список восемь юрлиц из Белоруссии

Евросоюз (ЕС) расширил санкции против Белоруссии, добавив в черный список восемь юридических лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Совета ЕС о введении 18-го пакета санкций против РФ

В списке, в частности, фигурирует завод «Легмаш» и предприятие Белвнешпромсервис.

19 июля вступил в силу новый 18-й пакет санкционных мер Евросоюза против России, в который вошли снижение цены на российскую нефть до 47,6$ за баррель, санкции против 105 танкеров, запрет на транзакции, связанные с «Северными потоками», внесение в черный список еще 22 банков и полный запрет финансовых операций ЕС с российскими финансовыми организациями под санкциями.

Как заявил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов, потери российского бюджета от новых нефтяных санкций ЕС могут составить $5–7 млрд.

Ранее в Госдуме предупредили Евросоюз об ответном ударе по экономике.