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В Британии раскрыли причину отказа Зеленского увольнять Буданова

Spectator: Зеленский не стал увольнять Буданова из-за давления посольства США
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Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

Украинский лидер Владимир Зеленский не стал увольнять руководителя главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Кирилла Буданова из-за давления со стороны американского посольства в Киеве. Об этом сообщает Spectator со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

По данным издания, Зеленский несколько раз пытался отправить Буданова в отставку, предположительно, из-за его растущей популярности.

«Только давление со стороны американского посольства в Киеве предотвратило отставку», — сказано в публикации.

6 июля британский журнал The Economist сообщил о внутриполитической борьбе в высших структурах власти Украины. По мнению журналистов издания, глава офиса Зеленского Андрей Ермак замешан сразу в нескольких распрях. Среди них — антикоррупционное дело в отношении вице-премьера Алексея Чернышева, а также попытки смещения Буданова.

Ранее Зеленский стал третьим в рейтинге доверия украинцев.

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