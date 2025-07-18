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На Украине прокомментировали действия ЕС по принятию страны в союз

Экс-вице-премьер: ЕС не инициировал переговоры о вступлении Украины в союз
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Global Look Press

Евросоюз не смог инициировать первый кластер переговоров о вступлении Украины в свои ряды. Об этом сообщила экс-вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию «Европейская правда».

Она отметила, что европейские институты пока не готовы объединить усилия и принять решение о начале данного этапа переговоров.

«Несмотря на то, что основная политическая работа сделана, институциональная структура создана, первый этап переговоров в формате скрининга мы прошли достаточно хорошо... Мы поняли, что на сегодняшний день в ЕС нет политического единства вокруг этого решения», — заявила Стефанишина.

По ее словам, в Киеве ожидали, что первый кластер переговоров будет открыт в пятницу.

В 2022 году Европейский союз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, выдвинув при этом ряд строгих условий для начала формальных переговоров о присоединении. В ЕС не раз подчеркивали, что это решение носило в значительной степени символический характер, направленный на поддержку этих стран в их противостоянии с Россией. В июне 2024 года в Люксембурге состоялись первые межправительственные конференции между Евросоюзом и Украиной, а также между Евросоюзом и Молдавией, что ознаменовало официальный старт переговоров о вступлении.

9 июля этого года президент Италии Серджо Маттарелла сообщил, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз начнутся в скором времени, и Италия будет поддерживать это решение.

Ранее Мерц исключил скорое вступление Украины в ЕС.

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