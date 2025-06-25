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Трамп призвал уничтожить «Голос Америки»

Трамп призвал уничтожить радиостанцию «Голос Америки»
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Leah Millis/Reuters

Президент США, республиканец Дональд Трамп на своей странице в соцсети в Truth Social призвал уничтожить «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Почему республиканцу должно хотеться, чтобы продолжал существовать «рупор демократов» — «Голос Америки»?» — задался вопросом глава государства.

Он назвал радиостанцию «левым катастрофическим проектом» и призвал сторонников Республиканской партии не голосовать за его сохранение.

До этого политик обрушился с критикой на CNN и The New York Times. Он назвал новости телеканала «фейковыми», а газету — «провальным» изданием. По мнению Трампа, эти два СМИ объединились в попытке дискредитировать одни из самых успешных ударов в истории. Президент США в очередной раз подчеркнул, что в результате атаки США все ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены.

В начале февраля миллиардер Илон Маск призвал закрыть «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) и «Голос Америки». Один из пользователей соцсети напомнил о словах спецпосланника Трампа по особым поручениям Ричарда Гренелла, который заявил, что указанные СМИ оплачиваются американскими налогоплательщиками, а сами являются пережитком прошлого. Маск отреагировал на эту публикацию и согласился с тем, что «Радио Свобода» и «Голос Америки» нужно закрыть, потому что «их больше никто не слушает». Кроме того, эти СМИ «сжигают миллиард долларов в год из карманов» граждан США.

Ранее Маск пошутил над «независимыми СМИ» на Украине и в РФ.

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