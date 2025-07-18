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Трамп ужесточил требования в переговорах с Евросоюзом

FT: Трамп ужесточил требования в переговорах с Евросоюзом
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Global Look Press

Президент США Дональд Трамп ужесточил условия переговоров с Европейским союзом (ЕС) по торговому соглашению, выдвинув требование о включении в него минимальных пошлин в размере от 15 до 20%. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По мнению издания, ужесточение позиции со стороны президента США направлено на проверку готовности ЕС идти на уступки.

Как сообщает Financial Times, до этого американская администрация обсуждала с ЕС возможность заключения соглашения, предусматривающего базовую тарифную ставку в размере 10% для большинства товаров. Однако, теперь Трамп, по-видимому, решил проверить «предел терпимости» Евросоюза, увеличив требуемый уровень пошлин до 15–20%.

Источники газеты также утверждают, что Трампа не устроило последнее предложение ЕС о снижении пошлин на автомобили. В администрации США заявили о готовности сохранить действующие 25%-ные пошлины для автомобильной промышленности даже в случае достижения соглашения с Европейским союзом.

Накануне Трамп в интервью телеканалу Real America объявил о намерении США ввести импортные пошлины в диапазоне 10–15% на товары, поступающие примерно из 150 «небольших» государств.

Ранее эксперт объяснил, против кого на самом деле направлены пошлины Трампа.

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