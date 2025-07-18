На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Болгарии опровергли участие в контрабанде оружия с Украины

МИД Болгарии заявил, что страна не участвует в контрабанде оружия с Украины
true
true
true
close
Depositphotos

Министерство иностранных дел Болгарии категорически отрицает причастность страны к контрабанде западного оружия, поставляемого на территорию Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении МИД Болгарии подчеркивается, что страна «последовательно выполняет» строгие стандарты в области экспортного контроля вооружений. София охарактеризовала данные, представленные ранее российской стороной, как очередной эпизод враждебной дезинформационной кампании.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала на факты контрабанды западного оружия с территории Украины, в которую, по ее словам, вовлечены такие страны, как Польша, Финляндия, Румыния и Болгария. Захарова отметила, что на Балканах сформировался целый хаб для контрабандного оборота оружия с Украины, подчеркнув, что данная проблема носит масштабный характер, что признается западными спецслужбами.

До этого Мария Захарова заявила, что поставщики оружия Киеву несут ответственность за жертвы среди мирных жителей. Такое заявление прозвучало в связи с ударом Вооруженных сил Украины по городу Алешки, расположенному в Херсонской области.

Ранее Зеленский заявил, что поставки американского оружия на Украину возобновлены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами