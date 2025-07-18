МИД Болгарии заявил, что страна не участвует в контрабанде оружия с Украины

Министерство иностранных дел Болгарии категорически отрицает причастность страны к контрабанде западного оружия, поставляемого на территорию Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении МИД Болгарии подчеркивается, что страна «последовательно выполняет» строгие стандарты в области экспортного контроля вооружений. София охарактеризовала данные, представленные ранее российской стороной, как очередной эпизод враждебной дезинформационной кампании.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала на факты контрабанды западного оружия с территории Украины, в которую, по ее словам, вовлечены такие страны, как Польша, Финляндия, Румыния и Болгария. Захарова отметила, что на Балканах сформировался целый хаб для контрабандного оборота оружия с Украины, подчеркнув, что данная проблема носит масштабный характер, что признается западными спецслужбами.

До этого Мария Захарова заявила, что поставщики оружия Киеву несут ответственность за жертвы среди мирных жителей. Такое заявление прозвучало в связи с ударом Вооруженных сил Украины по городу Алешки, расположенному в Херсонской области.

Ранее Зеленский заявил, что поставки американского оружия на Украину возобновлены.