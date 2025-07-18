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Эксперт объяснил, против кого на самом деле направлены пошлины Трампа

Политолог Латышев: пошлины Трампа призваны оказать давление на Китай
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Al Drago/Pool via CNP/Global Look Press

Потенциальные стопроцентные пошлины Вашингтона не пугают Москву, поскольку объем торговли между РФ и США минимальный. Рестрикции скорее призваны оказать давление на партнеров России, в том числе на Китай. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал журналист-международник, политолог Сергей Латышев.

«Это сигнал: никакой «Силы Сибири — 2» — это во-первых. Во-вторых, все вдруг сворачивайте торговлю с Россией и покупайте втридорога «прекрасные» американские товары, которые еще надо поискать, СПГ, продовольствие, казначейские облигации, чтобы США могли шантажировать Пекин и другие страны этой зависимостью, продолжая жить не по средствам», — сказал эксперт.

Он добавил, что инструментов давления в мировой политике и экономике у Вашингтона совсем немного, и «санкционная дубинка» — один из них.

14 июля президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о наложении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине». Одновременно он анонсировал передачу Киеву 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Ранее в США забили тревогу из-за плана Трампа по санкциям против России.

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