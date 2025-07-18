Лукашенко потребовал обеспечить сохранность урожая картофеля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании, акцентировав внимание на недопущении дефицита картофеля. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Президент потребовал усилить контроль за профилактикой фитофтороза. Министр сельского хозяйства Юрий Горлов доложил о плановом показателе урожая в 1 млн тонн против 780 тыс. тонн в 2023 году.

Поводом стали перебои с поставками весной 2024 года, когда экспортные контракты привели к дефициту на внутреннем рынке. Лукашенко ранее назвал эту ситуацию искусственно созданной.

«В прошлом году просчеты привели к социальному напряжению. Сегодня недопустимо повторять ошибки», — подчеркнул президент.

17 июня Лукашенко заявил, что жителям Белоруссии следует не забывать сажать картошку на своих земельных участках. Он добавил, что в текущем году самолично посадил картошку от Академии наук на двух участках, и заявил, что обеспечит продукцией всех, «кто здесь стоит».

Ранее экономист объяснила дефицит картофеля в Белоруссии.