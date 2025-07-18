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Военный эксперт высказался о профессиональных качествах Шмыгаля

Военэксперт Онуфриенко: Шмыгаль ничего не понимает в военных делах
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Andrii Nesterenko/Reuters

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире радио Sputnik прокомментировал назначение экс-премьера Украины Дениса Шмыгаля на пост министра обороны страны.

По его словам, новый глава ведомства ничего не понимает в военных делах, однако является приближенным к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и «великим специалистом по порталу бабла».

«Эта особь отличается единственной хватательной способностью — все, до чего он дотягивается, он умеет делить», — отметил Онуфриенко.

Накануне Верховная рада Украины официально утвердила Шмыгаля на должность министра обороны. На данном посту он сменил Рустема Умерова. Что может измениться с этой перестановкой — в материале «Газеты.Ru».

Уже будучи в новой должности Шмыгаль заявил, что качественное управление в Вооруженных силах Украины (ВСУ), а также компетентное командование снизят у населения страх службы в армии.

Ранее эксперт объяснил, какая функция уготована Шмыгалю на посту главы МО Украины.

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