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Трамп раскритиковал WSJ после публикации о нем

Трамп раскритиковал газету WSJ после публикации о его письме педофилу Эпштейну
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Global Look Press

Президент США Дональд Трамп раскритиковал в своей соцсети Truth Social газету The Wall Street Journal (WSJ) после их публикации о «непристойном» рисунке, который он якобы отправил миллиардеру-педофилу Джеффри Эпштейну в 2003 году.

Свое недовольство глава администрации Вашингтона адресовал также владельцу холдинга, в котором состоит издание, медиамагнату Руперту Мердоку.

«Я с нетерпением жду, когда Руперт Мердок даст показания по моему иску против него и его «кучи мусора» — газеты The Wall Street Journal», — написал Трамп.

Американская газета The Wall Street Journal утверждает, что Дональд Трамп два десятилетия назад отправил педофилу Джеффри Эпштейну на 50-летие послание с рисунком обнаженной женщины. Президент США назвал публикацию фейком и пригрозил WSJ судом. Неожиданно за главу Белого дома вступился Илон Маск, отношения которого с республиканцем несколько охладели в последние месяцы. Что известно о скандале вокруг обвинения Трампа в связях с Эпштейном — в материале «Газеты.Ru».

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. Также СМИ утверждают, что Эпштейн возил несовершеннолетних девушек на свой личный остров.

Ранее Трамп ответил на обвинения в связи с Эпштейном.

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