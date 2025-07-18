Посольство Украины в Перу занимается вербовкой наемников, имеющих опыт воинской службы. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты сообщили, что на сайте дипломатического представительства опубликована ссылка, которая ведет на портал с вакансией для желающих принять участие в боевых действиях на стороне Киева. Иностранцев приглашают присоединиться к 25-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), выполняющей задачи на Донецком и Днепропетровском направлениях, в качестве пехотинцев или операторов дронов.

«Высокий уровень физической подготовки и мотивации. Военный опыт и опыт работы с беспилотниками», — указано в требованиях к кандидатам.

Также в вакансии отмечается, что набор в украинские войска ведется в срочном порядке.

16 июля посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что в королевстве был разработан проект отправки военнослужащих на Украину «для обучения». По словам дипломата, данный проект уже находится в стадии реализации.

Копенгаген осуществляет тесное сотрудничество с ВСУ. В частности, представители высшего руководства Вооруженных сил Дании регулярно посещают Украину, подчеркнул Барбин.

Ранее бойцы ВСУ оставили колумбийских наемников в одиночку оборонять позиции в Сумской области.