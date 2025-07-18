Посольство Украины в Перу занимается вербовкой наемников, имеющих опыт воинской службы. Об этом пишет РИА Новости.
Журналисты сообщили, что на сайте дипломатического представительства опубликована ссылка, которая ведет на портал с вакансией для желающих принять участие в боевых действиях на стороне Киева. Иностранцев приглашают присоединиться к 25-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), выполняющей задачи на Донецком и Днепропетровском направлениях, в качестве пехотинцев или операторов дронов.
«Высокий уровень физической подготовки и мотивации. Военный опыт и опыт работы с беспилотниками», — указано в требованиях к кандидатам.
Также в вакансии отмечается, что набор в украинские войска ведется в срочном порядке.
16 июля посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что в королевстве был разработан проект отправки военнослужащих на Украину «для обучения». По словам дипломата, данный проект уже находится в стадии реализации.
Копенгаген осуществляет тесное сотрудничество с ВСУ. В частности, представители высшего руководства Вооруженных сил Дании регулярно посещают Украину, подчеркнул Барбин.
Ранее бойцы ВСУ оставили колумбийских наемников в одиночку оборонять позиции в Сумской области.