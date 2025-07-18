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Украинские дипломаты в Перу набирают наемников в 25-ю бригаду ВСУ

РИА Новости: посольство Украины в Перу вербует наемников с опытом службы
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посольство Украины в Перу занимается вербовкой наемников, имеющих опыт воинской службы. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты сообщили, что на сайте дипломатического представительства опубликована ссылка, которая ведет на портал с вакансией для желающих принять участие в боевых действиях на стороне Киева. Иностранцев приглашают присоединиться к 25-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), выполняющей задачи на Донецком и Днепропетровском направлениях, в качестве пехотинцев или операторов дронов.

«Высокий уровень физической подготовки и мотивации. Военный опыт и опыт работы с беспилотниками», — указано в требованиях к кандидатам.

Также в вакансии отмечается, что набор в украинские войска ведется в срочном порядке.

16 июля посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что в королевстве был разработан проект отправки военнослужащих на Украину «для обучения». По словам дипломата, данный проект уже находится в стадии реализации.

Копенгаген осуществляет тесное сотрудничество с ВСУ. В частности, представители высшего руководства Вооруженных сил Дании регулярно посещают Украину, подчеркнул Барбин.

Ранее бойцы ВСУ оставили колумбийских наемников в одиночку оборонять позиции в Сумской области.

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