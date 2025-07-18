Глава Министерства иностранных дел Уругвая Марио Лубеткин прокомментировал санкционные ограничения, введенные против России, отметив, что политика санкций сама по себе не является результативной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сама по себе санкционная политика не принесла никаких результатов», — заявил дипломат, комментируя антироссийские санкции.

В качестве примера неэффективности санкционного давления Лубеткин привел ситуацию с Кубой, которая находится под санкциями на протяжении 60 лет.

Накануне в Европейском союзе был принят 18-й пакет санкций, направленных против России. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявил, что новые рестрикции, отличающиеся особой жесткостью, позволят «урезать военный бюджет Кремля». В Литве полагают, что в результате введения новых ограничений у Москвы «закончатся деньги». В материале «Газеты.Ru» представлен обзор основных пунктов обновленного перечня санкций ЕС.

Ранее Медведев призвал дистанцироваться от «заросших говном британцев» после 18-го пакета санкций.