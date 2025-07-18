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Трамп может потратить $2 млрд на возведение новой тюрьмы на Алькатрасе

Axios: Трамп может потратить $2 млрд на строительство новой тюрьмы на Алькатрасе
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Al Drago/Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может потратить $2 млрд на открытие тюрьмы максимального уровня безопасности на острове Алькатрас. Об этом сообщает портал Axios.

Известная на весь мир тюрьма на Алькатрасе закрыта с 1963 года. В исправительном учреждении отбывали наказание известные заключенные, в том числе Аль Капоне. Теперь же Трамп планирует снести все старые конструкции и возвести новую тюрьму.

Рассматривается также менее дорогостоящий вариант — за $1 млрд.

До этого президент США Дональд Трамп дал совет мигрантам, как спастись от хищников в случае побега из нового центра содержания нелегалов «Аллигатор Алькатрас».

1 июля Трамп принял участие в церемонии открытия центра содержания мигрантов, который окружен болотами с аллигаторами. Лагерь открыли в национальном парке Эверглейдс во Флориде на месте заброшенного учебного аэродрома. Местные чиновники называют изолятор «Аллигатор Алькатрас». Ожидается, что там будут содержаться до пяти тысяч человек.

Ранее в США пообещали посадить Трампа в тюрьму в случае прихода демократов к власти.

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