Миронов назвал «надуванием щек» слова генерала США о Калининграде

Угрозы командующего армией США в Европе и Африке и сухопутных войск НАТО генерала Кристофера Донахью в адрес Калининграда являются пустым бахвальством и «надуванием щек». Об этом в беседе с RT заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Плохо, когда такие персонажи начинают ставить мир на грань ядерной войны. Хотя у России и без ядерного оружия есть достаточно сил, чтобы защитить себя», — сказал политик.

Он добавил, что в случае атаки Североатлантический альянс повторит судьбу нацистской Германии, «но гораздо быстрее».

17 июля Донахью заявил, что Калининградская область со всех сторон окружена странами — членами НАТО и теперь армия США и ее союзники могут «стереть ее с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем когда-либо».

По его словам, «нет абсолютно никаких причин, по которым для сдерживания России мы не можем подавить зону A2AD с земли». Зоной A2AD на Западе называют эшелонированную систему противовоздушной, противокорабельной обороны и оперативно-тактических ракетных комплексов. Командующий пояснил, что страны НАТО реализуют план «линии сдерживания на восточном фланге». Он предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе.

Ранее в Кремле отреагировали на угрозы Калининграду американского генерала.