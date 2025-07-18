Во Франции оценили новую стратегию Трампа против России

Новая позиция президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине не изменит ситуацию на фронте. Об этом пишет французская газета Le Monde.
«Если в отношении Трампа к Украине действительно произошли изменения, к сожалению, на данном этапе это вряд ли изменит ситуацию», — говорится в материале.
В публикации отмечается, что угрозы Трампа ввести тарифы на российские товары и вторичные пошлины для стран, покупающих энергоносители из РФ, имеют «непонятное содержание» и вряд ли повлияют на решения Кремля.
14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя угрозы Трампа о 100-процентных пошлинах, заявил, что Россия справится с возможными новыми санкциями.
Ранее Трамп заявил, что «разочарован, но не закончил» отношения с Путиным.