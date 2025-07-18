Во Франции оценили новую стратегию Трампа против России

Le Monde: новая позиция Трампа по Украине не изменит ситуацию на фронте

Новая позиция президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине не изменит ситуацию на фронте. Об этом пишет французская газета Le Monde.

«Если в отношении Трампа к Украине действительно произошли изменения, к сожалению, на данном этапе это вряд ли изменит ситуацию», — говорится в материале.

В публикации отмечается, что угрозы Трампа ввести тарифы на российские товары и вторичные пошлины для стран, покупающих энергоносители из РФ, имеют «непонятное содержание» и вряд ли повлияют на решения Кремля.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя угрозы Трампа о 100-процентных пошлинах, заявил, что Россия справится с возможными новыми санкциями.

Ранее Трамп заявил, что «разочарован, но не закончил» отношения с Путиным.