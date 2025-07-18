В России предложили штрафовать родителей за фото с алкоголем

Депутат облдумы в Брянской области Михаил Иванов предложил штрафовать родителей за публикацию в соцсетях фото с алкоголем и детьми. Об этом пишет Life.ru.

По мнению депутата, публикация фото, на которых взрослые рядом с детьми пьют алкоголь может вызвать у подрастающего поколения искаженное представление о нормах поведения. Он добавил, что некоторые граждане и без буквы закона делают соответствующие замечания семьям, пьющим в присутствии детей.

«Но нельзя перекладывать эту ответственность на граждан — государство должно защитить детей от пропаганды алкоголя в собственной семье», — отметил он.

Недавно Госдума приняла закон, усиливающий административную ответственность для родителей и опекунов за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (содержание, обучение, защита прав детей) штрафы увеличены с 100–500 рублей до 500–2000 рублей.

Ранее сообщалось, что в РФ могут увеличить штраф для любителей выпить на детской площадке.