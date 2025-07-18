В Польше прекратили продажу издания «Дебил. Изучение случая» о Дуде

В Польше изъяли из продажи книгу «Дебил. Изучение случая» о президенте Дуде

Книжная сеть Empik временно прекратила продажу издания под названием «Дебил. Изучение случая» о президенте Польши Анджее Дуде по всей стране. Об этом сообщает польский портал Onet.

Решение связано с обращениями о возможном нарушении ст. 135 Уголовного кодекса Польши, предусматривающей ответственность за оскорбление главы государства.

«Проверка продолжается. По ее итогам будет принято решение о возобновлении продаж», — заявила представитель сети Анна Гут-Мостовы.

10 июля Анджей Дуда заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не знал о Волынской резне, совершенной украинскими националистами в отношении поляков и других национальностей.

До этого польский президент в интервью нескольким YouTube-каналам допустил, что республика закроет хаб по поставкам военной помощи Киеву. По словам Дуды, Украина и некоторые члены НАТО считают аэропорт в Жешуве и автострады своей собственностью.

Ранее в Польше призвали не относиться всерьез к угрозам Дуды закрыть аэропорт Жешува.