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В Польше прекратили продажу издания «Дебил. Изучение случая» о Дуде

В Польше изъяли из продажи книгу «Дебил. Изучение случая» о президенте Дуде
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Miguel Angelo Pereira/AP

Книжная сеть Empik временно прекратила продажу издания под названием «Дебил. Изучение случая» о президенте Польши Анджее Дуде по всей стране. Об этом сообщает польский портал Onet.

Решение связано с обращениями о возможном нарушении ст. 135 Уголовного кодекса Польши, предусматривающей ответственность за оскорбление главы государства.

«Проверка продолжается. По ее итогам будет принято решение о возобновлении продаж», — заявила представитель сети Анна Гут-Мостовы.

10 июля Анджей Дуда заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не знал о Волынской резне, совершенной украинскими националистами в отношении поляков и других национальностей.

До этого польский президент в интервью нескольким YouTube-каналам допустил, что республика закроет хаб по поставкам военной помощи Киеву. По словам Дуды, Украина и некоторые члены НАТО считают аэропорт в Жешуве и автострады своей собственностью.

Ранее в Польше призвали не относиться всерьез к угрозам Дуды закрыть аэропорт Жешува.

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