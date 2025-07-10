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В Польше призвали не относиться всерьез к угрозам Дуды закрыть аэропорт Жешува

Журналист Вишнёвский: Дуда не в состоянии закрыть аэропорт в Жешуве
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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Не стоит серьезно относиться к угрозам президента Польши Анджея Дуды перекрыть военные поставки НАТО Украине через аэропорт в Жешуве. Такое мнение в интервью Общественной Службе Новостей высказал главный редактор информационного портала «Страйк» Мачей Вишнёвский (Польша).

«Дуда, в принципе, ничего сделать не может. Он не может закрыть аэропорт в Жешуве, не может остановить помощь и передачу оружия Киеву. <...> Все подобные решения находятся в прерогативе правительства Польши», — отметил журналист.

Он также напомнил, что менее чем через месяц президентские полномочия Дуды закончатся. Поэтому столь громкие заявления делаются на фоне поиска нынешним лидером страны места на политической арене, считает Вишнёвский.

Польский президент в интервью нескольким YouTube-каналам допустил, что республика закроет хаб по поставкам военной помощи Киеву. По его словам, Украина и некоторые члены НАТО считают аэропорт в Жешуве и автострады своей собственностью.

Он подчеркнул, что если союзники по альянсу пренебрегают Польшей, они могут поставлять помощь Киеву морем, воздухом или сбрасывать на парашютах. Политик признался, что обижен из-за того, что его не позвали на несколько мероприятий, где обсуждался вопрос военной поддержки Украины.

Ранее политолог указал на разочарование президента Польши конфликтом на Украине.

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