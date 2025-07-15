Президент Бразилии создал комитет для выработки ответа на пошлины со стороны США

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подписал указ, позволяющий приостановить концессии для американских фирм в качестве ответа на анонсированные президентом США Дональдом Трампом пошлины на бразильские товары. Документ опубликован на сайте правительства Бразилии.

По данным издания G1, закон одобрили еще в апреле, но да Силва ввел его в действие меньше чем через неделю после того, как Трамп объявил о введении 50% пошлин на бразильскую продукцию. В бразильском законе описаны критерии приостановления коммерческих концессий, инвестиций и обязательств, которые связаны с правами интеллектуальной собственности.

Указ также предполагает создание комитета по переговорам и экономическим и торговым контрмерам для защиты экономики Бразилии. Его первое заседание состоится 15 июля.

В соцсети X да Силва написал, что в качестве первой миссии комитет планирует выслушать представителей деловых кругов, чтобы определить последствия сделанного Трампом объявления о введении пошлин.

С 1 августа США вводят пошлины в размере 30% на весь импорт из стран Евросоюза. Об этом объявил Дональд Трамп, направив письмо Урсуле фон дер Ляйен. Решение Вашингтона стало неожиданным на фоне продолжающихся переговоров и вызвало жесткую реакцию со стороны Брюсселя. ЕС расценил его как нарушение договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих консультаций. Эммануэль Макрон заявил об ускорении подготовки ответных европейских мер. Повышенные пошлины затронут не только ЕС и Мексику, но также Канаду, Японию, Южную Корею, Бразилию и ряд других стран, включая государства Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал новые страны, в отношении которых США введут пошлины.