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Захарова заявила, что в НАТО «озверели»

Захарова: заявление Писториуса про солдат РФ говорит о том, что в НАТО озверели
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Слова главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности немецких солдат убивать российских военных говорят о том, что в НАТО «озверели». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Просто озверели. На кого из членов НАТО Россия собиралась или собирается нападать? Это же именно члены НАТО в своем предыдущем состоянии, положении, своей предыдущей формации нападали на нашу страну», — отметила она.

Захарова подчеркнула: Москва не раз на самом высоком уровне заявляла, что РФ не собиралась нападать на страны НАТО.

14 июля первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что слова Писториуса о готовности «убивать российских солдат» свидетельствуют об очень слабой исторической памяти немецких министров. По его словам, даже если военные ФРГ или Франции зайдут на территорию Украины, то они будут целью номер один для Вооруженных сил (ВС) России.

Глава минобороны ФРГ в интервью для газеты Financial Times заявил, что немецкие войска будут готовы «убивать российских солдат» в случае нападения России на страну НАТО.

Ранее Мерц исключил участие Германии в конфликте на Украине.

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