В России увидели выгоду в угрозах вторичными санкциями

Западные угрозы партнерам РФ вторичными санкциями выгодны многополярному миру. Об этом заявил бывший Постоянный представитель Российской Федерации при НАТО и замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью ТАСС.

«Я уверен в том, что чем больше будет таких угроз, тем быстрее будет выкристаллизовываться многополярный мир», — заявил он.

Таким образом Грушко прокомментировал заявления генерального секретаря Нидерландов Марка Рютте о том, что Китай, Индия и Бразилия могут столкнуться с «очень жесткими» вторичными санкциями из-за энергетического сотрудничества с Россией. По словам Рютте, этим трем странам следует обратить внимание на происходящее, поскольку санкции президента США Дональда Трампа «могут очень сильно ударить» по ним.

В Бразилии, Китае и Индии ответили на слова Рютте напоминанием о том, что страны вправе выстраивать свои торговые отношения самостоятельно и ставить свои потребности на первое место.

Ранее в Бразилии жестко ответили на претензии из-за дружбы с Россией.