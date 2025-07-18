На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России увидели выгоду в угрозах вторичными санкциями

Грушко: угрозы партнерам РФ вторичными санкциями выгодны многополярному миру
close
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Западные угрозы партнерам РФ вторичными санкциями выгодны многополярному миру. Об этом заявил бывший Постоянный представитель Российской Федерации при НАТО и замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью ТАСС.

«Я уверен в том, что чем больше будет таких угроз, тем быстрее будет выкристаллизовываться многополярный мир», — заявил он.

Таким образом Грушко прокомментировал заявления генерального секретаря Нидерландов Марка Рютте о том, что Китай, Индия и Бразилия могут столкнуться с «очень жесткими» вторичными санкциями из-за энергетического сотрудничества с Россией. По словам Рютте, этим трем странам следует обратить внимание на происходящее, поскольку санкции президента США Дональда Трампа «могут очень сильно ударить» по ним.

В Бразилии, Китае и Индии ответили на слова Рютте напоминанием о том, что страны вправе выстраивать свои торговые отношения самостоятельно и ставить свои потребности на первое место.

Ранее в Бразилии жестко ответили на претензии из-за дружбы с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами