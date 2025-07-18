В Госдуме спрогнозировали, как повлияют новые санкции на ключевую ставку

18-й пакет санкций ЕС не повлияет на российскую экономику, так же, как и 17-й пакет. Поэтому российский Центробанк может продолжить снижать ключевую ставку на заседании 25 июля, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

«В данном случае уверен, что самое главное — не допустить повторного разгона инфляции в парадигме, которой придерживается Центробанк. Пусть лучше меньше [ставка]. Бизнес российский всегда умеет адаптироваться к любым внешним вызовам и к внутренним. Это самостоятельный, абсолютно суверенный управленческий процесс по отношению к фантазиям евробюрократов», — сказал он.

Наумов подчеркнул, что прошлый пакет антироссийских санкций не оказал никакого влияния на экономику. По его словам, введение ограничений ЕС — аутотренинг.

«Они используют самые разные прилагательные для того, чтобы как-то себя и своих сотрудников убедить в том, что они занимаются содержательным процессом. На самом деле инструмент санкций, раз уж очевидно не сработал с самого начала, не повлиял на российскую экономику — уже не сработает никогда. Не хочется коллегам подсказывать ничего полезного для них и неприятного для нас. Поэтому, пусть продолжают. Нам от этого ни холодно, ни жарко», — сказал Наумов.

Глава Евродипломатии Кая Каллас до этого заявила о согласовании ЕС 18-го пакета антироссийских санкций. По ее словам, ограничат потолок цен на нефть, деятельность китайских банков, который поддерживают Россию. Также наложат санкции против «Северных потоков» и нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии.

Ранее сенатор Епифанова заявила, что ЦБ снизит ключевую ставку до 18–19% на заседании 25 июля.