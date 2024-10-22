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В Бразилии жестко ответили на претензии из-за дружбы с Россией

Советник Лулы да Силвы: Бразилия в хороших отношениях с Россией и против санкций

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MFA Russia/Global Look Press

Главный советник президента Бразилии по внешней политике Селсу Аморим заявил, что санкции против России не являются действенным средством воздействия и не приведут к желаемым результатам. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Spiegel, которое состоялось накануне саммита БРИКС в Казани.

Когда немецкий журналист спросил, поддерживает ли Бразилия введение санкций против России, Аморим ответил, что его страна не разделяет взгляды Запада на этот вопрос, подчеркивая дружеские связи и отсутствие конфликта между Бразилией и Россией.

«У нас нормальные отношения с Россией. Мы против санкций», — подчеркнул он.

Говоря о потенциальной эффективности антироссийских санкций, Аморим отметил, что больше всего от них страдает Западная Европа, в то время как российская экономика показывает позитивные тенденции. Он отметил, что США продают западноевропейским странам дорогие углеводороды, которые ранее они могли получать по более низким ценам через российские газопроводы.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября 2024 года, и участие в нем уже подтвердили 32 страны, 24 из которых будут представлены на уровне глав государств.

Накануне министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС.

Ранее в Кремле рассказали о планах Путина по встречам на саммите БРИКС.

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Саммит БРИКС в Казани
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