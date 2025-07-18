На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России предположили, каким может быть 19-й пакет санкций Евросоюза

Журналист Пронько: 19-й пакет санкций против РФ может быть связан с тарифами США
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Экономический обозреватель Tsargrad.tv Юрий Пронько прокомментировал 18-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против РФ. Судя по тому, что Брюссель ввел прямой запрет на любые транзакции с подсанкционными российскими банками (речь уже не просто об отключении SWIFT), Европа «готова идти далеко», отметил журналист.

«И никто не собирается этот процесс останавливать. То есть я связываю уже 19-й пакет, который, по словам главы МИД Литвы [Кястутиса Будриса], уже разрабатывается, с синхронизацией возможных американских санкций, которые, как известно, могут быть введены президентом [США Дональдом] Трампом после так называемого 50-дневного моратория на любые подобные решения», — считает Пронько.

По его мнению, ЕС всеми силами пытается финансово изолировать Россию.

18 июля в Евросоюзе приняли 18-й пакет санкций против России. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, новые рестрикции — одни из самых жестких — позволят «урезать военный бюджет Кремля». В Литве считают, что благодаря новым ограничениям у Москвы «закончатся деньги». Что вошло в обновленный перечень санкций ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Литва захотела «идеального санкционного шторма» для России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами