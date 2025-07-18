В России предположили, каким может быть 19-й пакет санкций Евросоюза

Журналист Пронько: 19-й пакет санкций против РФ может быть связан с тарифами США

Экономический обозреватель Tsargrad.tv Юрий Пронько прокомментировал 18-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против РФ. Судя по тому, что Брюссель ввел прямой запрет на любые транзакции с подсанкционными российскими банками (речь уже не просто об отключении SWIFT), Европа «готова идти далеко», отметил журналист.

«И никто не собирается этот процесс останавливать. То есть я связываю уже 19-й пакет, который, по словам главы МИД Литвы [Кястутиса Будриса], уже разрабатывается, с синхронизацией возможных американских санкций, которые, как известно, могут быть введены президентом [США Дональдом] Трампом после так называемого 50-дневного моратория на любые подобные решения», — считает Пронько.

По его мнению, ЕС всеми силами пытается финансово изолировать Россию.

18 июля в Евросоюзе приняли 18-й пакет санкций против России. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, новые рестрикции — одни из самых жестких — позволят «урезать военный бюджет Кремля». В Литве считают, что благодаря новым ограничениям у Москвы «закончатся деньги». Что вошло в обновленный перечень санкций ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Литва захотела «идеального санкционного шторма» для России.